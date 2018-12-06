رياضة | ليونيل ميسي يفوز بجائزة ألدو روفيرا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليونيل ميسي يفوز بجائزة ألدو روفيرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسبانى بجائزة ألدو روفيرا التذكارية كأفضل لاعب في برشلونة الموسم الماضي 2017-2018.

وتعتبر هذه الجائزة سنوية تمنح لأفضل لاعب في نادي برشلونة عن الموسم الماضي، ويتم منح الجائزة من قبل لجنة التحكيم تتكون من مجلس الإدارة ورؤساء وسائل الإعلام الرياضية الكتالونية.

وكان البرغوث الأرجنتيني توج بجائزة هداف الدوري الإسباني الموسم الماضي برصيد 34 هدفًا، مما ساهم في حصول برشلونة علي لقب الدوري الإسباني بفارق 14 نقطة عن منافسه أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني.

يذكر أن هذه الجائزة أنشئت في عام 2010 في ذكرى ابن مدرب برشلونة السابق، جوزيب لويس روفيرا الذي توفي في حادث سيارة عام 2009.

وتعتبر هذه هي المرة السادسة التي يفوز بها اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا في رقم قياسي، حيث حققها مواسم "2009-10، 2011-12، 2012-13، 2014-15، 2016-17".