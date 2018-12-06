رياضة | عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اقترب مسئولو النادي الأهلي، من الإعلان عن التعاقد مع رمضان صبحي لاعب هيديرسفيلد تاون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على سبيل الإعارة لمدة ٦ أشهر.
وتوصل الأهلي إلى اتفاق مع النادي الإنجليزي لاستعارة صبحي، ليدعم صفوف الفريق الأحمر في يناير.
وسيكون رمضان الصفقة الثالثة التي يبرمها الأهلي، لدعم الفريق الأول في يناير بعدما ضم محمد محمود من وادي دجلة، وحسم صفقة محمود وحيد لاعب مصر المقاصة.
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