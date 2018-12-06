رياضة | الزمالك "محتار" في عودة مصطفي محمد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك "محتار" في عودة مصطفي محمد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
علم "الخليج 365 الرياضي" أن عقد إعارة مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك إلى صفوف طلائع الجيش يوجد به بند يتيح للزمالك الحق في إعادة اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة وبدون دفع مقابل مادي وهو الأمر الذي يسهل من مهمة إعادة اللاعب وسد النقص الموجود في خط الهجوم.
لكن إدارة الزمالك لم تحسم القرار بعد ولازالت متخوفة من عودة اللاعب دون تقديم المردود الجيد وتفضيلهم بقائه مع طلائع الجيش لنهاية الموسم لإكتساب مزيد من الخبرات وقلقهم من عدم قدرته تحمل ضغط اللقاءات والضغوط الجماهيرية والإعلامية عليه خاصة أن الزمالك يرغب في الإستفادة من مهاجم بالتواجد بشكل مستمر في تشكيلة الفريق
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