رياضة | تأجيل مباراة الحمام وغزل المحلة بسبب سوء الأحوال الجوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل مباراة الحمام وغزل المحلة بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر وليد عبد الرازق حكم مباراه الحمام وغزل المحله بدوري القسم الثاني، عدم إقامة اللقاء بسبب سوء الاحوال الجويه وغرق ملعب اللقاء بمياه الامطار بعد ان اصر علي اتخاذ كافه الاجراءات القانونية. ومن المقرر أن تحدد لجنة المسابقات موعد جديد للقاء خلال المرحلة المقبلة.

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