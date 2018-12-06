رياضة | عاجل.. مدرب الزمالك يقترب من الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مدرب الزمالك يقترب من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثف مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الحالي للسد القطري، ومدرب الزمالك السابق، لتولي المهمة الفنية للفريق خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

ويخوض فيريرا مباراة حاسمة في مصيره مع السد الثلاثاء المقبل أمام الدحيل متصدر الدوري القطري، وفي حالة خسارة السد سيرحل فيريرا عن الفريق، ولكن في حالة الفوز سيصبح من الصعب، خاصة وأن الشرط الجزائي ضخم للغاية.

ووافق فيريرا بشكل مبدئي على تدريب الأهلي، ولكنه كان لديه تحفظ وحيد بسبب تجربته السابقة مع الزمالك وتدخل الإدارة، ولكن صديقه مانويل جوزيه أكد له أن مسئولي الأهلي يختلفون تماما في التعامل.