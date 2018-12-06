رياضة | صبري رحيل يصدم الأهلي

يرفض صبري رحيل الظهير الأيسر للنادي الأهلي الدخول في صفقات تبادلية في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال رحيل في تصريحات خاصة: "أرفض الدخول في صفقات تبادلية"

وأضاف قائلا:"لو الأهلي مش محتاجني يستغني عني، وإذا كانت هناك نية للإعارة فسأختار النادي الذي سألعب له"

وتابع الظهير الأيسر أنه قضي مواسم كثيرة في الأهلي ولم يثر أي أزمة أو مشكلة، منذ ارتدائه الفانلة الحمراء وحتي الآن.

وأردف أن الأهلي لم يتحدث معه في البقاء او الرحيل حتي الآن، كما أنه لم يتلقي عروضا من أندية أخرى بشأن انتقالات يناير.