رياضة | صبري رحيل يصدم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صبري رحيل يصدم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يرفض صبري رحيل الظهير الأيسر للنادي الأهلي الدخول في صفقات تبادلية في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقال رحيل في تصريحات خاصة: "أرفض الدخول في صفقات تبادلية"
وأضاف قائلا:"لو الأهلي مش محتاجني يستغني عني، وإذا كانت هناك نية للإعارة فسأختار النادي الذي سألعب له"
وتابع الظهير الأيسر أنه قضي مواسم كثيرة في الأهلي ولم يثر أي أزمة أو مشكلة، منذ ارتدائه الفانلة الحمراء وحتي الآن.
وأردف أن الأهلي لم يتحدث معه في البقاء او الرحيل حتي الآن، كما أنه لم يتلقي عروضا من أندية أخرى بشأن انتقالات يناير.
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