رياضة | صفقة الزمالك الجديدة مهددة بالفشل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة الزمالك الجديدة مهددة بالفشل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه مسئولو الزمالك صعوبة في التعاقد مع طارق طه لاعب فريق الإسماعيلي بسبب رفض إدارة الدراويش التفريط فيه بعد النتائج السلبية للفريق خلال الفترة الأخيرة. ورغم عرض الزمالك رحيل اثنين من اللاعبين إلى الإسماعيلي على سبيل الإعارة بجانب دفع مقابل مادي لكن إدارة الإسماعيلي غير متحمسة حتى الآن لرحيله خوفًا من انتقادات الجماهير. ويميل مسئولو الزمالك لتأجيل الصفقة لنهاية الموسم الحاري على أمل تحسن الأوضاع والنتائج بما يسهل من مهمة بيع طارق طه.

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