الامارات | قائمة العين في مونديال الأندية تخلو من البرتغالي روبين

شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة العين في مونديال الأندية تخلو من البرتغالي روبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم، عن قائمة فريق العين المشاركة في كأس العالم للأندية والتي خلت من أسم المحترف البرتغالي روبين روبيرو بسبب فشل اكتمال قيده حتى الآن بعد أن كان "الزعيم" تعاقد معه ومع المالي تونغو دومبيا خلال فترة الانتقالات الشتوية للمشاركة مع الفريق في مونديال الأندية منتصف الشهر الجاري.

وضمت القائمة 23 لاعباً من بينهم 6 لاعبين أجانب هم المالي دومبيا والياباني تسوكاسا شيوتاني والبرازيلي كايو لوكاس والسويدي ماركوس بيرج بجانب الثنائي المصري حسين الشحات وموطنه يحي نادر.

ويعد إبراهيما دياكي أكبر لاعب سناً في قائمة الفريق بـ36 عاماً و7 أشهر في حين جاء المصري يحي نادر كأصغر لاعب بـ20 عاما وثلاثة أشهر.