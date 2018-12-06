شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. المصري والداخلية باستاد الإسماعيلية بدون جمهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، إقامة مباراة المصري والداخلية ضمن الجولة 17 لمسابقة الدوري الممتاز، في موعدها المقرر الخامسة مساء الإثنين المقبل الموافق 10 ديسمبر باستاد الإسماعيلية.

ويأتي ذلك القرار لعدم ورود الموافقة الأمنية لإقامتها في بورسعيد، على استاد المصري، على أن تقام المباراة بدون جمهور.