شكرا لقرائتكم خبر عن 9 يناير.. محاكمة مدحت شلبي بتهمة الإساءة لـ«الخطيب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، أولي جلسات محاكمة الإعلامي مدحت شلبي،، بجلسة الأربعاء 9 يناير المقبل، في بلاغ الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي اتهم فيه «شلبي» بإذاعة أخبار كاذبة مضللة من شأنها إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية والتلفظ بعبارات اعتبرها الخطيب تمثل جرائم سب وقذف في حقه وتسئ لشخص رئيس النادي الأهلي في حلقة برنامج «مساء بيراميدز» 25 سبتمبر الماضي.

وكان مجلس إدارة الأهلي اتخذ قرارًا بالإجماع في جلسة أول أكتوبر الماضي بملاحقة وتعقب المتجاوزين في حق النادي ومجلس إدارته.