شكرا لقرائتكم تأجيل مباراة سانت إتيان ومارسيليا بالدوري الفرنسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت السلطات تأجيل مباراة بين سانت إيتيان وأولمبيك مرسيليا في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم المقررة مطلع الأسبوع المقبل بسبب مخاوف من الاحتجاجات ضد الحكومة وإمكانية استخدام العنف.

وقالت رابطة الدوري الفرنسي اليوم الخميس إن المباراة، التي تجمع اثنين من أعرق أندية البلاد، تأجلت بطلب من الشرطة المحلية.

ويأتي القرار بعد تأجيل مباراة قمة بين موناكو ونيس وأخرى بين باريس سان جيرمان المتصدر ضد مطارده مونبلييه وكانت مقررة يوم السبت.

ولم يتسن الحصول على رد فوري من الاتحاد الفرنسي للعبة بشأن إمكانية تأجيل مباريات أخرى مطلع الأسبوع.