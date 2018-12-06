شكرا لقرائتكم هداف فيتا كلوب أبرز المرشحين لتدعيم هجوم الزمالك في يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى نادى الزمالك السيرة الذاتية لجان مارك ماكوسو مهاجم فيتا كلوب الكونغولي ليصبح أحد المرشحين لتدعيم الهجوم الأبيض خلال الفترة المقبلة. واصبح ماكوسو هداف فيتا كلوب في النسخة الاخيرة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، وثاني هدافي المسابقة برصيد 10 اهداف ويمتاز بمهارات فنية جيدة. وطلب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك التعاقد مع مهاجم افريقي جديد خلال الميركاتو الشتوي المقبل. وسبق وتلقى الزمالك العديد من السير الذاتية لمهاجمين أفارقة للتعاقد مع أحدهم بناء على وجه نظر المدير الفني.

شكرا لقرائتكم خبر عن هداف فيتا كلوب أبرز المرشحين لتدعيم هجوم الزمالك في يناير على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .