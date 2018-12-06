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هداف فيتا كلوب أبرز المرشحين لتدعيم هجوم الزمالك في يناير

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شكرا لقرائتكم هداف فيتا كلوب أبرز المرشحين لتدعيم هجوم الزمالك في يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى نادى الزمالك السيرة الذاتية لجان مارك ماكوسو مهاجم فيتا كلوب الكونغولي ليصبح أحد المرشحين لتدعيم الهجوم الأبيض خلال الفترة المقبلة.

واصبح ماكوسو هداف فيتا كلوب في النسخة الاخيرة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، وثاني هدافي المسابقة برصيد 10 اهداف ويمتاز بمهارات فنية جيدة.

وطلب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك التعاقد مع مهاجم افريقي جديد خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وسبق وتلقى الزمالك العديد من السير الذاتية لمهاجمين أفارقة للتعاقد مع أحدهم بناء على وجه نظر المدير الفني.

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