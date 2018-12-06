شكرا لقرائتكم بدء الحجز الألكتروني لمباراة المصري وساليتاس البوركيني بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ الحجز الالكتروني لتذاكر مباراة المصري وساليتاس البوركينابي والمقرر اقامتها في السابعة مساء السبت الموافق الخامس عشر من ديسمبر الجاري على ستاد المصري في ذهاب دور الـ 32 من النسخة السادسة عشر للبطولة الكونفيدرالية الافريقية مع استمرار عمليات التسجيل الالكتروني أيضاً للمشجعين الراغبين في تسجيل بياناتهم تمهيداً لحجز التذاكر حتى نفاذ التذاكر المخصصة.

هذا وقد تقررت اسعار التذاكر على النحو التالي :

تذكرة المدرج البحري 30 جنيهاً

تذكرة المدرج الغربي بفئتيه “البحري والقبلي” 30 جنيهاً

تذكرة المقصورة بفئتيها “يمين وشمال” 200 جنيهاً.

فيما سيتم الإعلان لاحقاً عن موعد بيع تذاكر الدرجة الأولى بفئتيها “يمين وشمال” والمخصصة للسادة أعضاء الجمعية العمومية للنادي علماً بأن قيمة التذكرة ستبلغ 20 جنيهاً.