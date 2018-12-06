شكرا لقرائتكم تراوري المقاصة في بيراميدز خلال 24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اللواء محمد عبد السلام رئيس نادى مصر للمقاصة ، عن بيع البوركينى ايريك تراوري لاعب خط وسط الفريق ، لصفوف نادى بيراميدز، بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .

وأكد رئيس المقاصة ، بانه تم الاتفاق النهائي مع مسئولي نادى بيراميذر ، على كافة التفاصيل والبنود الخاصة بانتقال تراوري بعد مفاوضات شاقة بين ادارة الناديين خلال الساعات الماضية .

وأوضح اللواء محمد عبد السلام ، بانه سيتم توقيع العقود الخاصة وتنفيذ البنود خلال 24 ساعة ليتم بعدها ارسال الاستغناء الرسمي وانضمام ايريك تراوري لصفوف فريق بيراميدز بصفة رسمية.

يذكر ان ايريك تراورى ظهر بمستوى مميز خلال الموسم الحالي مع المقاصة ، وينافس على لقب هداف الفريق برصيد 4 أهداف ، ومن العناصر الاساسية التى يعتمد عليها الجهاز الفنى .

وتلقى تراورى خلال الايام المقبلة عروضا من ناديى الاهلى والزمالك ، بخلاف بعض العروض الخليجية والاوروبية لكن رغبة اللاعب حسمت انتقاله لصفوف بيراميدز.