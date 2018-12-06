اخبار الرياضه

بالصور ..جماهير الزمالك تستقل الاتوبيسات المتجهة لبرج العرب

0 نشر
0 0

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

شكرا لقرائتكم بالصور ..جماهير الزمالك تستقل الاتوبيسات المتجهة لبرج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سمح مسئولو نادى الزمالك لبعض الجماهير التى تواجدت أمام مقر النادي بالدخول لاستقلال الأتوبيسات المتجهة إلى ملعب برج العرب لحضور مباراة المصرى الليلة ضمن مؤجلات الأسبوع الحادى عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وتم السماح للجماهير بالدخول بعد التفتيش من جانب شركة الأمن الخاصة المتعاقد معها الزمالك لتأمين النادي.

وقام نادي الزمالك بتخصيص اتوبيسات لنقل الجماهير البيضاء لملعب برج العرب لمؤازرة الفريق أمام المصري الليلة.

وأعلنت الجهات الأمنية حضور 5 آلاف مشجع لمباراة الزمالك والمصرى حيث سيتواجد ٣ آلاف متفرج من القلعة البيضاء و 500 مشجع للنادى البورسعيدي و 1500 مشجع من طلاب الجامعات.

2fff2df0-015b-445b-acc1-dc0da650aad3

 

4688a0fc-88d6-46b1-a6be-f1b3b217a899

 

 

 

0f6eb98365.jpg
5eeb40f6-81ee-454a-ab01-2361d434be2b

 

66602295-af17-420d-a192-eb1cd2f682d8

 

eb6421cb-8a71-4bbf-8e78-aff8985ab2fc

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور ..جماهير الزمالك تستقل الاتوبيسات المتجهة لبرج العرب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد
2018 © - -
الرجوع الى الاعلى