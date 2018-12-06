شكرا لقرائتكم بالصور ..جماهير الزمالك تستقل الاتوبيسات المتجهة لبرج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سمح مسئولو نادى الزمالك لبعض الجماهير التى تواجدت أمام مقر النادي بالدخول لاستقلال الأتوبيسات المتجهة إلى ملعب برج العرب لحضور مباراة المصرى الليلة ضمن مؤجلات الأسبوع الحادى عشر لمسابقة الدوري الممتاز. وتم السماح للجماهير بالدخول بعد التفتيش من جانب شركة الأمن الخاصة المتعاقد معها الزمالك لتأمين النادي. وقام نادي الزمالك بتخصيص اتوبيسات لنقل الجماهير البيضاء لملعب برج العرب لمؤازرة الفريق أمام المصري الليلة. وأعلنت الجهات الأمنية حضور 5 آلاف مشجع لمباراة الزمالك والمصرى حيث سيتواجد ٣ آلاف متفرج من القلعة البيضاء و 500 مشجع للنادى البورسعيدي و 1500 مشجع من طلاب الجامعات.

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور ..جماهير الزمالك تستقل الاتوبيسات المتجهة لبرج العرب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .