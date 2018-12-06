شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يسلم الأهلى استغناء محمود وحيد والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

سلم عصام سراج، مدير إدارة التعاقدات بالمقاصة، إدارة الأهلى الاستغناء الخاص بمحمود وحيد ظهير أيسر الفريق الفيومى، بعد توقيع الطرفين على عقد بيع اللاعب، كما تسلم سراج شيكات الصفقة التى تصل قيمتمها لـ15 مليون جنيه.

وأنهت إدارتى الأهلى والمقاصة الصفقة بشكل رسمى ويتبقى فقط توقيع اللاعب على العقود.

وكان عدلي القيعى قد عقد جلسة اليوم مع عصام سراج مدير التعاقدات بالفريق الفيومى وحصل على موافقة المقاصة على بيع اللاعب.