شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تحرك أتوبيسات جماهير الزمالك إلى برج العرب لحضور مباراة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحركت أتوبيسات جماهير الزمالك من مقر النادى متوجهة إلى ملعب برج العرب لحضور مباراة المصرى الليلة ضمن مؤجلات الأسبوع الحادى عشر لمسابقة الدورى الممتاز. وسمح مسئولو نادى الزمالك لبعض الجماهير التى تواجدت أمام مقر النادى بالدخول لاستقلال الأتوبيسات بعد التفتيش من جانب شركة الأمن الخاصة المتعاقد معها الزمالك لتأمين النادى. وخصص الزمالك أتوبيسات لنقل الجماهير البيضاء لملعب برج العرب لمؤازرة الفريق أمام المصرى الليلة. وأعلنت الجهات الأمنية حضور 5 آلاف مشجع لمباراة الزمالك والمصرى حيث سيتواجد ٣ آلاف متفرج من القلعة البيضاء و 500 مشجع للنادى البورسعيدي و 1500 مشجع من طلاب الجامعات.

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