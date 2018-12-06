شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الحضرى يتدرب فى الجيم ويعلق: "كن قويا فلا مكان للضعفاء فى الكون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عصام الحضرى، حارس مرمى الإسماعيلى، فيديو أثناء تدريبه فى الجيم عبر صفحته الشخصية على تويتر وعلق عليه قائلا، "لا تكن ضعيفا، أى كلام يحبطك وأى ضربة توجعك وأى فشل يعقدك، كن قويا فلا مكان للضعفاء فى هذا الكون، استمر ولا تلتفت أبدا خلفك".

ويغيب الحضرى عن صفوف الإسماعيلي وتم إحالته للتحقيق بعد غيابه عن السفر مع بعثة الفريق المتجهة إلى بوروندى لخوض ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا.

الحارس المخضرم أصدر منذ أيام بيانًا رسميًا يؤكد خلاله أن مرض والدته هو ما منعه من السفر مع الفريق إلى بوروندي، معلنًا طلبه بفسخ التعاقد.