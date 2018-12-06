شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة مباراة المصرى والداخلية على استاد الإسماعيلية بدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، إقامة مباراة المصرى ضمن الجولة 17 لمسابقة الدورى الممتاز أمام الداخلية فى موعدها المقرر الخامسة مساء الاثنين المقبل 10 ديسمبر باستاد الإسماعيلية. وأرجعت اللجنة قرارها لعدم ورود الموافقة الأمنية لإقامة مباريات المصرى المحلية فى بورسعيد، على أن تقام المباراة بدون جمهور. يذكر أن المصرى سيحل ضيفاً على الزمالك الليلة فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ11 بالدورى.

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