شكرا لقرائتكم خبر عن حلوان تستضيف بطولة الجمهورية للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم إقامة بطولة الجمهورية للكبار والشباب تحت وفوق 17 سنة فى الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر الجارى، على أن تقام المنافسات بجامعة حلوان.
ومن المقرر أن يتم اختيار اللاعبين المميزين من البطولة للانضمام لصفوف المنتخب الفترة المقبلة.
يذكر أن بطولة الجمهورية للناشئين تحت 12 و 14 سنة تم تأجيلها بسبب تأخر استيراد الأدوات الخاصة بالبطولة.
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