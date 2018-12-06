شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. برج العرب "جاهز" لاستقبال مباراة الزمالك والمصرى رغم الأمطار والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جهزت إدارة استاد برج العرب الملعب فى أفضل صوره لاستقبال مباراة الزمالك والمصرى، رغم موجة الأمطار فى تشهدها البلاد، وبذلت إدارة الاستاد مجهودات كبيرة ليكون الاستاد جاهزا لاستقبال المواجهة المرتقبة. وبدأت التجهيزات لمباراة الزمالك والمصرى منذ نحو 3 أيام بالعمل على تغطية الأرضية حتى لا تتأثر أرضية الاستاد بالأمطار بجانب صرف جميع المياه. ويلتقى الزمالك مع المصرى فى السابعة مساء باللقاء المؤجل من الأسبوع الحادى عشر بالدورى الممتاز.

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