شكرا لقرائتكم خبر عن لبنى مصطفى تشارك فى اليوم العالمى للإعاقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك لبنى مصطفى لاعبة منتخب السباحة البارالمبى فى منافسات اليوم العالمى للإعاقة، المقرر إقامته 24 ديسمبر الجارى بالتجمع الخامس.
ويقام اليوم العالمى للإعاقة تحت رعاية الرئيس السيسى ، حيث سبق وأعلن أن 2018 هو عام متحدى الإعاقة.
يذكر أن اللاعبة تتسلم اليوم شهادة الملتقى العربى لذوى الإعاقة " بكرة أحلى"، حيث إنها كورال فى دار الأوبرا، وترقص البالية بجانب ممارسة الرياضة.
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