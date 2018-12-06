شكرا لقرائتكم خبر عن لبنى مصطفى تشارك فى اليوم العالمى للإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك لبنى مصطفى لاعبة منتخب السباحة البارالمبى فى منافسات اليوم العالمى للإعاقة، المقرر إقامته 24 ديسمبر الجارى بالتجمع الخامس.

ويقام اليوم العالمى للإعاقة تحت رعاية الرئيس السيسى ، حيث سبق وأعلن أن 2018 هو عام متحدى الإعاقة.

يذكر أن اللاعبة تتسلم اليوم شهادة الملتقى العربى لذوى الإعاقة " بكرة أحلى"، حيث إنها كورال فى دار الأوبرا، وترقص البالية بجانب ممارسة الرياضة.