فيديو| ليلة تألق "صلاح" أمام بيرنلي: أسيست عالمي.. ولمسات ساحرة.. وخطر يهدد الفرعون

كتب: ضياء السقا

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه مع ليفربول، وقاده للفوز على بيرنلي، بثلاثة أهداف لهدف، في إطار الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجلس صلاح على دكة البدلاء، وشارك في أخر 25 دقيقة من زمن المباراة، بدلا من ديفوك أوريجي، ونجح الفرعون في تنشيط هجوم الريدز، وصنع هدفا رائعا لشاكيري، كما أهدر النجم المصري انفرادا داخل المنطقة حيث سدد الكرة بطريقة ضعيفة لتصل سهلة للحارس.

وافتتح بيرنلي التسجيل عن طريق كورك في الدقيقة 54، فيما أدرك ميلنر هدف التعادل في الدقيقة 62، قبل أن يضيف البديل فيرمينيو الهدف الثاني في الدقيقة 68، ثم شاكيري في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من صناعة محمد صلاح.

واستمر ليفربول في مطاردة مانشستر سيتي، على صدارة الدوري، عقب انتهاء منافسات الجولة الـ15 من "البريميرليج".

وحافظ مانشستر سيتي على صدارة الدوري، بـ41 نقطة، بفارق نقطتين عن ليفربول صاحب المركز الثاني بـ39 نقطة.

صلاج يتراجع في ترتيب قائمة الهدافين

من ناحية أخرى حافظ الجابوني أوباميانج مهاجم أرسنال على تصدره لقائمة هدافي الدوري بـ10 أهداف، يليه هاري كين نجم توتنهام هوتسبير بـ 9، وفي المركز الثالث كل من كاليوم ويلسون، أغويرو، سترلينج، موراي بـ 8.

وفي المركز الرابع، كل من هداف الموسم الماضي، النجم محمد صلاح، وريتشاردليسون ومارسيال وميتروفيتش وهازارد بـ 7 لكل منهم.

وتُوج صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي، الموسم الماضي بـ32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين، ليصبح أول لاعب في تاريخ الكرة المصرية والعربية يحقق هذا الإنجاز.

وأصبح لقب الهداف هذا الموسم في خطر، نظرا لقوة المنافسة.

شاهد ملخص لمسات صلاح