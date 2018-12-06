بعد "عصام عبد الفتاح".. سيد عبد الحفيظ يفتح النار على رئيس الزمالك (فيديو)

كتب: ضياء السقا

واصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، تصريحاته النارية، ووجه رسالة لرئيس الزمالك، وبعض مسئوليه، عقب فوز المارد الأحمر على الجونة.

وتعرض عبد الحفيظ لهجوم من جانب رئيس الزمالك وبعض مسئوليه، عقب تصريحاته الماضية التي أدلى بها بعد مباراة بتروجت، حين تساءل وقتها عن إبعاد لجنة الحكام لمجموعة معينة من الحكام لإدارة مباريات الزمالك المحلية.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي: "أريد إرسال رسالة إلى الرجل الذي يقوم بتحويل كل الأمور إلى خناقة كما يفعل دائما، حينما تتكلم وتتحدث سنرد عليك، إذا تجاوزت في حقنا سنتجاوز في حقك".

وأضاف: "نحن هادئون في طباعنا حينما نتحدث عن أي أمر أو نطرح أسئلة أو ننتقد أي شخص".

وتابع مدير الكرة: "مع الأهلي لا تقول كلام لا تقدر على تنفيذه، مع الأهلي لا تحلم بأي شيء لا تقدر على أن تعيشه في الحقيقة".

وكان عبد الحفيظ، قد أثار جدلا عقب تصريحاته بشأن إدارة 4 حكام فقط 80 % من مباريات الزمالك.

وأكد عبد الحفيظ أن الرباعي محمد عادل وأمين عمر وإبراهيم نور الدين ومحمد الحنفي يديرون مباريات الزمالك، موجها تساؤلا لاتحاد الكرة: "لماذا هذه الأسماء يتم تكرارها لتحكيم لقاءات الفريق الأبيض؟!".

وأبدى مدير الكرة بالأهلي دهشته من عدم إدارة أفضل حكمين في مصر، جهاد جريشة، ومحمود البنا لمباريات الزمالك.

وطلب عبد الحفيظ من لجنة الحكام استعارة الحكم العراقي علي صباح الذي أدار مباراة الزمالك والاتحاد بالبطولة العربية لأنه لم يحتسب أخطاء بلا معنى لصالح الفريق الأبيض.

وفي سياق متصل، دخل سيد عبد الحفيظ في مشادة مع عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أثناء مداخلتين على الهواء، جمعتهما في توقيت واحد ببرنامج ملعب ON الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر عضو اتحاد الكرة.

وانفعل عبد الفتاح، منتقدا تصريحات عبد الحفيظ، قائلا: "لا يصح أن يتهكم مسؤول بالأهلي على الحكام.. ولا يستطيع أحد مسائلتي عن سبب اختيار حكم أو رفض آخر".

وأضاف رئيس لجنة الحكام: "ناس كبيرة أوي انتقدت الحكام وقمت بالرد عليهم، وإحالتهم للجنة المسابقات، ثم هل من حقي أن أقول لماذا لعب سيد عبد الحفيظ في الأهلي بعلي أو عويس؟!".

ورد عبد الحفيظ منفعلا: "لا يصح أن تتحدث بهذه الطريقة عن لاعبي الأهلي، هم لاعبون كبار.. وأنا ملقتش حتى الآن إجابة على سؤالي بشأن غياب حكام بعينهم عن مباريات الزمالك رغم كفاءتهم".

من جانبه اعترض أمير مرتضى، المشرف على الكرة بالزمالك، على تصريحات عبد الحفيظ.

وقال أمير عبر حسابه على فيسبوك: "بالنسبة لتصريحات البعض و الخاصة بحكام مباريات الزمالك فهي تصريحات غير مسئولة لا تستحق الرد، والغرض منها تصدير المشاكل للزمالك و للجنة الحكام و المسئولين بإتحاد الكرة و هي حيلة قديمة عفى عليها الزمن".

ووجه نجل رئيس الزمالك رسالة شديدة اللهجة لمدير الكرة بالأهلي، عبر تويتر، قائلا: "اعتقد أنه يجب عليه أن يكون تركيزه على فريقه فقط فربما هو لا يعلم حتى الآن أنه اصبح مديراً للكرة في نادي كبير و ليس مقدم فردي لبرنامج ممل غير محدد المدة".

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