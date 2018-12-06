فيديو| جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الجونة.. وموعد المباراة القادمة للمارد الأحمر

كتب: ضياء السقا

حقق الأهلي فوزا هاما على نظيره الجونة، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح الجونة التسجيل في الدقيقة 13 عن طريق لاعبه محمد نادي، قبل أن يتعادل أحمد الشيخ في الدقيقة 68، ثم أحرز وليد سليمان هدفا عالميا من ركنية في الدقيقة 80.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة من 9 لقاءات فقط، متقدما للمركز العاشر بجدول ترتيب الدوري، بعدما كان في المركز الأخير منذ أيام، بينما توقف رصيد الجونة عند النقطة 16 في المركز الثاني عشر.

ويتصدر الزمالك جدول المسابقة بـ 32 نقطة، يليه بيراميدز بـ26 نقطة، في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن مصر المقاصة الثالث.

جدول الترتيب حتى الآن

وسيواجه الأهلي، طلائع الجيش في السابعة مساء الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ14 من الدوري.