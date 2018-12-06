رئيس المقاصة: انتقال تراوري لبيراميدز رسميًا بعد 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة، عن بيع البوركيني إيريك تراوري لصفوف بيراميدز بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

عبد السلام قال في تصريحات عبر الموقع الرسمي لناديه، إن الاتفاق انتهى مع مسئولي بيراميدز بعد مفاوضات بين إدارة الناديين خلال الساعات الماضية.

وكشف رئيس المقاصة، عن توقيع العقود الخاصة بانتقال اللاعب خلال 24 ساعة، ليتم بعدها إرسال الاستغناء الرسمي ويصبح اللاعب في صفوف بيراميدز بصورة رسمية.

كان تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ومالك نادي بيراميدز، أعلن مساء أمس الأربعاء عن حصول ناديه على خدمات صاحب الـ22 عامًا.

وسيصبح تراوري الصفقة الثانية لبيراميدز في الميركاتو الشتوي بعد التعاقد مع عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي التونسي.