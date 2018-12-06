عمرو بركات يكشف مفاجأة حول استمراره مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:
قال عمرو بركات صانع ألعاب الأهلي، إن هناك تفكيرا من جانب الجهاز الفني في قيده بقائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل، في ظل القناعة التامة بقدراته ومستواه.
وأضاف بركات في تصريحات لمراسل الخليج 365: "ما فهمته خلال الجلسة التي جمعتني بوكيلي وفي حضور سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة، أن النادي يدرس وبشكل جاد قيدي خلال الانتقالات الشتوية".
وأضاف: "أجتهد الان في التدريبات، ولا أدخر جهداً، وذلك بعيدا عن أي أمر آخر".
ويتواجد عمرو بركات حاليا على قائمة الانتظار بصحبة زملائه عمرو جمال ورامي ربيعة وجونيور أجاي، ويمتلك صانع الألعاب الشاب عروضا من بعض أندية الدوري.
وانضم بركات للأهلي في يناير 2017 ولمدة 4 مواسم ونصف قادما من صفوف نادي ليرس البلجيكي مقابل مبلغ 250 ألف دولار، قبل أن يتم إعارته لنادي الشباب السعودي، وعاد مجددا لصفوف القلعة الحمراء بداية الموسم الجاري.
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