المقاصة يكشف لمصراوي كواليس انتقال "وحيد" للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد محمد مجد الشرف العام على فريق الكرة بنادي مصر المقاصة، أن صفقة انتقال اللاعب محمود وحيد للأهلي ستنتهي بمقابل مادي فقط دون الحصول على لاعبين.

وأضاف "مجد" في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الخميس :"حتى الآن لا يوجد أي تطورات حول انتقال محمود وحيد للنادي الأهلي رسميًا".

وتابع :"الطرفان في مفاوضات الآن من أجل حسم الصفقة، لكن الاتفاق المبدئي هو أن المقاصة سيحصل على مقابل مالي دون الحصول على لاعبين من جانب الأهلي".

وعن وجود عروض أخرى غير الأهلي لصاحب الـ24 عامًا، قال المشرف العام على المقاصة :"أندية مصرية أخرى تريد الحصول على اللاعب غير الأهلي".

وخاض وحيد 16 مباراة هذا الموسم مع مصر المقاصة بواقع 14 مباراة في الدوري ومباراتين في كأس مصر أحرز خلالها هدفًا وصنع أربعة أهداف.

جدير بالذكر أن وحيد بدأ مشواره في الملاعب من صفوف الإسماعيلي ثم انتقل لأندية إنبي وتليفونات بني سويف ومصر المقاصة.