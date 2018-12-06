شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ الاستعداد لطلائع الجيش غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة اليوم الخميس، على أن يستأنف الفريق مرانه غدًا؛ استعدادا لمواجهة طلائع الجيش التي تقام يوم الأحد المقبل، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع عشر للدوري الممتاز المصري.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أجرى الجهاز الفني تعديلا على برنامج الفريق، حيث منح اللاعبين راحة اليوم؛ بسبب ضغط المباريات على أن يؤدي الفريق مرانه صباح غدٍ على ملعب التتش.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الجونة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على استاد السلام، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة السابعة.