الغندور حكمًا لمباراة الزمالك والمصري بالدوري في السابعة مساء اليوم

يدير أحمد الغندور لقاء الزمالك والمصري المؤجل من الجولة الـ11 للدورى العام لكرة القدم .

وفي 5 مباريات أدارها الغندور للزمالك، فاز الفريق الأبيض في ثلاث منهم، فيما تعادل مرة وخسر مرة وحيدة كانت أمام الاتحاد السكندري في مباراة الدور الثاني من الموسم الماضي.

واحتسب الغندور ركلة جزاء واحدة فقط من قبل للزمالك، كانت أمام النصر في الموسم الماضي، وسجلها محمود علاء هدفا.

أما مع المصري وفي 8 مباريات أدارها الغندور للفريق البورسعيدي، فاز المصري في أربع منهم، فيما تعادل في ثلاث وخسر مباراة وحيدة، كانت أمام الأهلي بهدفين مقابل لا شيء في الموسم الماضي.

واحتسب الغندور ركلتي جزاء لصالح المصري من قبل الأولى في فوز المصري على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالموسم قبل الماضي، وسجلها سعيد مراد، والثانية في التعادل أمام الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق بالموسم الماضي، وسجلها عبد الله بيكا هدفا.

وأدار أحمد الغندور مباراة سابقة للزمالك هذا الموسم، كانت أمام الإنتاج الحربي في دور الـ16 من كأس مصر، وفاز فيها الزمالك بهدفين مقابل لا شيء بعد اللجوء للوقت الإضافي.

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