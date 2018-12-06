شكرا لقرائتكم إيسكو على رأس قائمة ريال مدريد في مونديال الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن سانتياجو سولاري المدير الفنى لفريق ريال مدريد الأسبانى عن قائمة الفريق الملكى المتجهة إلى الإمارات، لخوض بطولة كأس العالم للأندية 2018 المقرر إقامتها بمدينة "أبو ظبى" خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري. وضمت قائمة ريال مدريد 23 لاعباً هم.. كيلور نافاس، تيبو كورتوا، كاسيا بحراسة المرمى ثم سيرجيو راموس، دانى كارفخال، رافاييل فاران، ناتشو، ماريانو دياز، تونى كروس، كريم بنزيما، لوكا مودريتش، جاريث بيل، مارسيلو، كاسيميرو، فالفيردى، لوكاس فاسكيز، ماركوس لورينتي، ألفارو أودريوزولا، ماركو أسينسيو، إيسكو، سيرجيو ريجليون، دانى سيبايوس، فينيسيوس جونيور. وشهدت قائمة ريال مدريد المتجهة إلى "أبوظبى" غياب المدافع الشاب خيسوس فاييخو صاحب الـ 21 عاماً.

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