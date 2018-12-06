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فالفيردي يثني على الناجحين في الاختبار "الصعب"

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جدة - عمرو شويل أثنى إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، على أداء لاعبي الفريق الرديف، الذين دفع بهم في مباراة إياب دور الـ32 بكأس ملك إسبانيا أمام كولتورال ليونيسا، والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني (4-1).

وعلى ملعب (كامب نو)، دخل الفريق الكتالوني اللقاء الليلة الماضية وسط غيابات عديدة، سواء للإصابة أو لإراحة بعض اللاعبين، على رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ، الذي خرج تماما من قائمة المباراة.

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وأبدى فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة سعادته بلاعبي الرديف الذين شاركوا في اللقاء الذي اعتبره "اختبارا صعبا لهم".

وامتدح فالفيردي تحديدا ريكي بويج لاعب وسط الرديف، والذي شارك مع الفريق الأول للمرة الأولى، مبرزا أنه يتمتع بـ"إمكانات كبيرة هجوميا ودفاعيا".

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وأبرز فالفيردي أيضا أداء بعض لاعبي الفريق الأول مثل دينيس سواريز الذي أحرز هدفين من الرباعية وقال عنه "ننتظر الأفضل من دينيس.. سجل هدفين وكان فعالا للغاية في الهجوم".

كما أثنى على منير الحدادي الذي سجل هدفا وقال عنه "حاول أن يلعب دورا بارزا في المباراة، وأنهى اللقاء منهكا لأنه ركض كثيرا للغاية".

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