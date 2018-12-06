شكرا لقرائتكم تعزيزات أمنية أمام بوابة نادي الزمالك .. أعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت البوابة الرئيسية لنادى الزمالك المطلة على شارع جامعة الدول العربية تواجد أمني مكثف قبل تحرك اتوبيسات الجماهير البيضاء لملعب برج العرب لحضور مباراة المصرى الليلة ضمن مؤجلات الأسبوع الحادى عشر لمسابقة الدوري الممتاز. وقام نادي الزمالك بتخصيص اتوبيسات لنقل الجماهير البيضاء لملعب برج العرب لمؤازرة الفريق أمام المصري الليلة. وأعلنت الجهات الأمنية حضور 5 آلاف مشجع لمباراة الزمالك والمصرى حيث سيتواجد ٣ آلاف متفرج من القلعة البيضاء و 500 مشجع للنادى البورسعيدي و 1500 مشجع من طلاب الجامعات.

شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزات أمنية أمام بوابة نادي الزمالك .. أعرف السبب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .