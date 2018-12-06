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تعزيزات أمنية أمام بوابة نادي الزمالك .. أعرف السبب

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شكرا لقرائتكم تعزيزات أمنية أمام بوابة نادي الزمالك .. أعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت البوابة الرئيسية لنادى الزمالك المطلة على شارع جامعة الدول العربية تواجد أمني مكثف قبل تحرك اتوبيسات الجماهير البيضاء لملعب برج العرب لحضور مباراة المصرى الليلة ضمن مؤجلات الأسبوع الحادى عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وقام نادي الزمالك بتخصيص اتوبيسات لنقل الجماهير البيضاء لملعب برج العرب لمؤازرة الفريق أمام المصري الليلة.

وأعلنت الجهات الأمنية حضور 5 آلاف مشجع لمباراة الزمالك والمصرى حيث سيتواجد ٣ آلاف متفرج من القلعة البيضاء و 500 مشجع للنادى البورسعيدي و 1500 مشجع من طلاب الجامعات.

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