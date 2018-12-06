شكرا لقرائتكم الزمالك يخطف الفلسطيني حمدان من الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تخلف الفلسطينى حامد حمدان مهاجم نادى غزة عن موعد تواجده داخل النادى الأهلى ظهر اليوم بعدما أستقر على الانتقال لصفوف الزمالك ورفض العرض الأحمر.

وأعلن النادى الأهلى منذ أيام توقيع حامد حمدان عقود مع القلعة البيضاء لكن اللاعب لم يوقع إلا على استمارات رغبة فقط وليست عقود رسمية.

وشهدت الساعات الماضية دخول نادى الزمالك فى مفاوضات مكثفة مع نادى عزة للحصول على خدمات حامد حمدان والتواصل مع اللاعب للحصول على توقيعه الرسمى وإنهاء الصفقة مع ناديه الفلسطينى قبل مسئولو النادى الأهلى .

وبالفعل نجح مسئولو الزمالك إقناع مهاجم نادى غزة بتحويل وجهته للقلعة البيضاء بدلا من الأهلى ومن المنتظر توقيعه على العقود اليوم ويرفض اللاعب فى الوقت الحالى الرد على اتصالات مسئولو القلعة الحمراء تمهيدا لتوقيع عقود الانضمام للزمالك الليلة .