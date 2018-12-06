شكرا لقرائتكم تغريدة تعاقد الهلال مع "عموري" الأكثر تداولاً في 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - احتلت تغريدة تعاقد الهلال مع النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" المركز الأول كأكثر تغريدة تداولاً في السعودية، فيما كان الهلال النادي الأكثر ذكراً في العام الميلادي الجاري والمشارف على الانقضاء.

وكشفت شركة "تويتر" أن 326 مليون مستخدم أطلقوا مليارات التغريدات خلال العام الماضي، وحصلت تغريدة التعاقد مع اللاعب الإماراتي على 75,652 إعادة تغريد، وخلفها تغريدة اعتزال ياسر القحطاني نهاية الموسم الماضي بـ67.590 إعادة تغريد، كما حصل استفتاء تركي آل الشيخ حول النادي الأكثر جماهيرية في السعودية على المركز الثالث بمشاركة وصلت إلى 4.5 مليون صوت وإعجاب.

وجاء النصر ثانياً بعد الهلال كأكثر الأندية السعودية ذكراً في تويتر، وخلفهم اتحاد جدة والأهلي، أما حساب تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة فكان الأكثر ذكراً خلال 2018، وبعده سامي الجابر وياسر القحطاني وعمر السومة.

وعلى صعيد وسوم المباريات جاء وسم مباراة الهلال والاتحاد أولاً، والنصر والأهلي ثانياً، والهلال والأهلي ثالثاً أما مباراة النصر والباطن فحلت في المركز الرابع.