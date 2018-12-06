شكرا لقرائتكم خبر عن تواجد أمنى مكثف أمام الزمالك قبل تحرك أتوبيسات الجماهير إلى برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت البوابة الرئيسية لنادى الزمالك المطلة على شارع جامعة الدول العربية تواجدا أمنيا مكثفا قبل تحرك أتوبيسات الجماهير البيضاء إلى ملعب برج العرب، لحضور مباراة المصرى الليلة ضمن مؤجلات الأسبوع الحادى عشر لمسابقة الدورى الممتاز. وخصص نادى الزمالك أتوبيسات لنقل الجماهير البيضاء إلى ملعب برج العرب لمؤازرة الفريق أمام المصرى الليلة. وأعلنت الجهات الأمنية حضور 5 آلاف مشجع لمباراة الزمالك والمصرى، وسيتواجد 3 آلاف متفرج من القلعة البيضاء و500 للنادى البورسعيدى، و1500 مشجع من طلاب الجامعات.

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