ترتيب الدورى المصرى .. الزمالك الأول والأهلى العاشر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترتيب الدورى المصرى .. الأهلى يقفز 6 مراكز

شهد ترتيب الدورى المصرى تقلبات بعد مباراة الأهلى والجونة، حيث قفز الأحمر 6 مراكز، وينشر ”الخليج 365” جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مرور 16 جولة من عمر المسابقة، وخوض فريق الأهلى ثانى مباراة مؤجلة له أمام الجونة أمس والتى انتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وحقق الأهلى فوزاً صعباً على الجونة بهدفين مقابل هدف، تقدم محمد نادى هدف الجونة فى الدقيقة 12 ثم تعادل أحمد الشيخ للأهلى فى الدقيقة 69 وسجل هدف الفوز للمارد الأحمر وليد سليمان فى الدقيقة 79، ليحقق الأهلى فوزه الثانى على التوالى بعد الفوز على بتروجت بهدف دون رد بعد سلسلة من الخسائر المحلية والأفريقية والعربية، حيث خسر بطولة أفريقيا أمام الترجى ثم خرج من البطولة العربية أمام الوصل قبل أن يخسر من المقاولون العرب فى الدورى.

ورفع الأهلى رصيده إلى 17 نقطة ويصعد للمركز العاشر وله 7 مباريات مؤجلة، فيما يتجمّد رصيد الجونة عند 16 نقطة ويبقى فى المركز الخامس عشر، ويتربع الزمالك على قمة الدورى برصيد 32 نقطة، وخلفه بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 26 نقطة ويليه المقاصة ثالثا بنفس الرصيد من النقاط.







جدول ترتيب الدورى

جدول ترتيب الدورى المصرى