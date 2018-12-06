شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلى: انضمام محمود وحيد بمقابل مادى فقط بدون لاعبين والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أن إدارة ناديه نجحت فى حسم صفقة محمود وحيد، ظهير أيسر مصر المقاصة، مقابل مبلغ مالى ضخم تجاوز وصل لـ15 مليون جنيه سيتم إرسالها على دفعتين.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، "الصفقة ستتم دون الاستغناء أو إعارة لاعبين من الأهلى للمقاصة.. اللاعب وقع لمدة 4 سنوات ونصف فى منزل زميله هانى سعيد.. بينما أنهى عدلى القيعى المفاوضات مع عصام سراج مدير التعاقدات بالنادى الفيومى، والذى يتواجد حالياً فى مقر القلعة الحمراء لإنهاء كافة الأمور التعاقدية".