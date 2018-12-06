تعرف على موعد مباريات الأندية المصرية فى المشوار الأفريقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تستعد الأندية الأفريقية لبدء المشوار الأفريقى، سواء على صعيد دورى أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية الأفريقية، ويرصد الخليج 365 مواعيد مباريات الأهلى والزمالك والإسماعيلى والمصرى المقبلة فى التقرير التالى..

يستعد النادى الأهلى لمواجهة جيما الإثيوبى فى دور الـ32 بالنسخة الجديدة من دورى أبطال أفريقيا أحد يومى 14، و15 ديسمبر الجارى لمواجهة الذهاب فى مصر، بينما تقام مواجهة الإياب فى أحد يومى 21، و22 من ذات الشهر فى إثيوبيا.

يواجه نادى الزمالك فى دور الـ32 الأول من كأس الكونفدرالية فريق القطن التشادى، الذى تخطى فريق جوميدو التوجولى فى الدور التمهيدى من البطولة.

جدير بالذكر أن الزمالك سيستضيف الفريق التشادى فى لقاء الذهاب بدور الـ32 الأول يوم 14 ديسمبر الجارى، على أن تقام مباراة العودة فى تشاد.

كما ضرب الإسماعيلى موعدًا مع القطن الكاميرونى فى دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا، بعدما نجح فى تخطى فريق ماسينجر بطل بورندى بالفوز ذهاباً وإياباً بنتيجة 3/1 فى الجولة التمهيدية لدورى الأبطال.

ومن المقرر أن يلتقى الإسماعيلى أمام القطن فى لقاء الذهاب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 ديسمبر الجارى، على أن يكون لقاء الإياب أحد أيام 21 أو 22 أو 23 ديسمبر.

فيما استقرت إدارة النادى المصرى على تحديد السابعة مساء السبت 15 ديسمبر الجارى موعداً لإقامة مباراة الفريق الأول ونظيره ساليتاس، بطل بوركينا فاسو، فى ذهاب دور الـ32 من النسخة السادسة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، على أن يقام لقاء الإياب فى بوركينا فاسو يوم 20 أو 21 ديسمبر المقبل.