اخبار الرياضه

تعرف على موعد مباريات الأندية المصرية فى المشوار الأفريقى

0 نشر
0 0

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباريات الأندية المصرية فى المشوار الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

الخليج 365 بلس
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

تستعد الأندية الأفريقية لبدء المشوار الأفريقى، سواء على صعيد دورى أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية الأفريقية، ويرصد الخليج 365 مواعيد مباريات الأهلى والزمالك والإسماعيلى والمصرى المقبلة فى التقرير التالى..

 

الأهلى يلتقى جيما الإثيوبى فى دور الـ32 أحد أيام 14 و15 ديسمبر

 

يستعد النادى الأهلى لمواجهة جيما الإثيوبى فى دور الـ32 بالنسخة الجديدة من دورى أبطال أفريقيا أحد يومى 14، و15 ديسمبر الجارى لمواجهة الذهاب فى مصر، بينما تقام مواجهة الإياب فى أحد يومى 21، و22 من ذات الشهر فى إثيوبيا.

201812010817221722.jpg

الزمالك يلتقى القطن التشادى يوم 14 ديسمبر الجارى فى دور الـ32 بالكونفدرالية

يواجه نادى الزمالك فى دور الـ32 الأول من كأس الكونفدرالية فريق القطن التشادى، الذى تخطى فريق جوميدو التوجولى فى الدور التمهيدى من البطولة.

 

جدير بالذكر أن الزمالك سيستضيف الفريق التشادى فى لقاء الذهاب بدور الـ32 الأول يوم 14 ديسمبر الجارى، على أن تقام مباراة العودة فى تشاد.

75c4bde334.jpg

الإسماعيلى يلتقى القطن الكاميرونى فى دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا

كما ضرب الإسماعيلى موعدًا مع القطن الكاميرونى فى دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا، بعدما نجح فى تخطى فريق ماسينجر بطل بورندى بالفوز ذهاباً وإياباً بنتيجة 3/1 فى الجولة التمهيدية لدورى الأبطال.

 

ومن المقرر أن يلتقى الإسماعيلى أمام القطن فى لقاء الذهاب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 ديسمبر الجارى، على أن يكون لقاء الإياب أحد أيام 21 أو 22 أو 23 ديسمبر.

ae8257bb04.jpg

المصرى يلتقى بطل بوركينافاسو 15 ديسمبر

فيما استقرت إدارة النادى المصرى على تحديد السابعة مساء السبت 15 ديسمبر الجارى موعداً لإقامة مباراة الفريق الأول ونظيره ساليتاس، بطل بوركينا فاسو، فى ذهاب دور الـ32 من النسخة السادسة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، على أن يقام لقاء الإياب فى بوركينا فاسو يوم 20 أو 21 ديسمبر المقبل.

aa19400fc1.jpg

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباريات الأندية المصرية فى المشوار الأفريقى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد
2018 © - -
الرجوع الى الاعلى