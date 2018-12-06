شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: "أنا تحت أمر الأهلى.. وشعارنا النفس الطويل للفوز بالدورى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت للنادى الأهلي، أن فريقه هدفه الفوز بلقب الدورى المصرى هذا الموسم، رغم تواجده فى المركز العاشر حاليًا.

وقال محمد يوسف، فى تصريحات لبرنامج "ساعة مع شوبير"، "الأهلي من أصحاب النفس الطويل، وهدفه الفوز بالدورى المصرى، ودائمًا أذكر اللاعبين أنه فى أحد المواسم كان فارق النقاط مع المتصدر 13 نقطة وفاز الفريق باللقب، لذا لا مانع من تكرار هذا السيناريو".

وأشار مدرب الأهلى إلى أنه عمد إلى مشاركة وجوه جديدة لم تأخذ فرصتها، مثل أحمد الشيخ وناصر ماهر وكريم نيدفيد وأحمد علاء على حساب ساليف كوليبالى الذى كان مجهدًا لضغط المباريات.

وأضاف يوسف، "أنا تحت أمر الأهلى، فأنا أحد أبنائه ومستعد لخدمته فى أى منصب، لذلك لست قلقًا من التفاوض مع مدرب أجنبى من قبل إداراة النادى".