شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة الحمام والمحلة للخميس المقبل بسبب الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قررت لجنة مسابقات القسم الثانى تأجيل مباراة الحمام والمحلة، التى كان مقرراً إقامتها بعد قليل، إلى الخميس المقبل بنفس طاقم التحكيم بسبب الأمطار الغزيرة التى هطلت على الملعب.

وكان وليد عبدالعزيز حكم المباراة قد شاهد أرضية الملعب على الطبيعة، وعلى الفور أجرى اتصالا بالمسئولين وأكد صعوبة إقامة المباراة بعدما تحول الملعب لبركة مياه، وهو ما أدى لتأجيل المباراة.