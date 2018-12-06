شكرا لقرائتكم خبر عن حامد حمدان يتخلف عن موعد الأهلى ويوقع عقود انتقاله للزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخلف الفلسطينى حامد حمدان، مهاجم نادى غزة، عن موعد تواجده داخل النادى الأهلى ظهر اليوم بعدما استقر على الانتقال لصفوف الزمالك ورفض العرض الأحمر.

وأعلن النادى الأهلى منذ أيام توقيع حامد حمدان عقودا مع القلعة الحمراء لكن اللاعب لم يوقع إلا على استمارات رغبة فقط وليست عقودا رسمية.

وشهدت الساعات الماضية دخول الزمالك فى مفاوضات مكثفة مع نادى عزة للحصول على خدمات حامد حمدان والتواصل مع اللاعب للحصول على توقيعه الرسمى، وإنهاء الصفقة مع ناديه الفلسطينى قبل مسئولى الأهلى.

وبالفعل نجح مسئولو الزمالك فى إقناع مهاجم نادى غزة بتحويل وجهته للقلعة البيضاء بدلا من الأهلى، ومن المنتظر توقيعه على العقود اليوم، ويرفض اللاعب فى الوقت الحالى الرد على اتصالات مسئولى القلعة الحمراء تمهيدا لتوقيع عقود الانضمام للزمالك الليلة.