ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ15.. وقائمة الهدافين.. وصلاح في خطر

كتب: ضياء السقا

استمر ليفربول في مطاردة مانشستر سيتي، على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب انتهاء منافسات الجولة الـ15 من "البريميرليج".

وحافظ مانشستر سيتي على صدارة الدوري، بـ41 نقطة، بفارق نقطتين عن ليفربول صاحب المركز الثاني بـ39 نقطة.

وفاز السيتي على واتفورد بنتيجة 2 – 1، وحقق ليفربول فوزه صعبا علي بيرنلي، بثلاثة أهداف لهدف.

وجاء توتنهام ثالثا بـ33 نقطة، بعد فوزه على ساوثهامبتون 3-1.

فيما خسر تشيلسي من ولفرهامبتون بنتيجة 1 – 2، ليتراجع للمركز المركز الرابع بـ31 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري

قائمة الهدافين

من ناحية أخرى حافظ الجابوني أوباميانج مهاجم أرسنال على تصدرة لقائمة هدافي الدوري بـ10 أهداف، يليه هاري كين نجم توتنهام هوتسبير بـ 9، وفي المركز الثالث كل من كاليوم ويلسون، أغويرو، سترلينج، موراي بـ 8.

وفي المركز الرابع، هداف الموسم الماضي، النجم المصري محمد صلاح، وريتشاردليسون ومارسيال وميتروفيتش وهازارد بـ 7 لكل منهم.

وتُوج صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي، الموسم الماضي بـ32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين، ليصبح أول لاعب في تاريخ الكرة المصرية والعربية يحقق هذا الإنجاز.