موعد مباراة الزمالك والمصري.. والقنوات الناقلة وترددها.. و3 تغييرات في تشكيل جروس

كتب: ضياء السقا

عشاق الكرة المصرية على موعد مع مباراة قوية، في تمام السابعة مساء اليوم الخميس، حيث يستضيف الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، على ملعب بتروسبورت، في إطار مؤجلات الأسبوع الـ11 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء متأثرا بخروجه من دور الـ16 بالبطولة العربية، بعد خسارته من الاتحاد السكندري بركلات الترجيح.

ويسعى الفريق الأبيض لمصالحة جماهيره وتحقيق الفوز على أبناء بورسعيد.

ويمتلك أبناء ميت عقبة فى رصيدهم 32 نقطة، في المركز الأول، فيما يمتلك المصري 16 نقطة في المركز الـ11.

تشكيل الزمالك

ويعاني دفاع الزمالك من أزمة، حيث سيفتقد الأبيض مدافعه محمد عبد الغني بداعي الإيقاف، بعد أن تعرض لحالة طرد في مباراة الإنتاج الحربي، وسيستمر غياب محمود حمدي الونش بداعي الإصابة، وستكون كل العناصر المتبقية متاحة أمام المدرب كريستيان جروس، بعد عودة طارق حامد بعد شفائه من الإصابة.

وسيبدأ كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، المباراة بتشكيل مكون من:

محمود جنش

بهاء مجدي أو عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد السلام - حمدي النقاز

طارق حامد - فرجاني ساسي

محمود كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسن أو مصطفى فتحي

كابونجو كاسونجو

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