المسابقات: المصري والداخلية باستاد الإسماعيلية بدون جمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة المصري والداخلية باستاد الإسماعيلية.

ويستضيف المصري فريق الداخلية ضمن الجولة 17 لمسابقة الدوري الممتاز.

وقالت لجنة المسابقات إن المباراة ستقام في موعدها المقرر الخامسة مساء الإثنين المقبل الموافق 10 ديسمبر باستاد الإسماعيلية، وذلك لعدم ورود الموافقة الأمنية لإقامتها في بورسعيد.

وختمت اللجنة "المباراة ستقام بدون حضور الجماهير".

ويواجه المصري اليوم الخميس فريق الزمالك في مباراة مؤجلة من الجولة 11 بالدوري.

جدير بالذكر أن المصري يحتل المركز 11 بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، من 12 مباراة، بفارق 16 نقطة عن الزمالك الذي خاض 13 مباراة بالمسابقة.

ويحتل الداخلية المركز 12 في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة أيضا، لكنه خاض 14 مباراة بالدوري.