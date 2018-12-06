مصدر: تريزيجيه مستاء من عدم احترافية قاسم باشا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط

قال مصدر مقرب من محمود حسن "تريزيجيه" نجم قاسم باشا التركي، إن اللاعب مستاء من طريقة تعامل مسؤولي النادي غير الاحترافية.

وأشار المصدر لمراسل يلا كورة إلى أن النادي التركي تلقى في الفترة الأخيرة أكثر من عرض جاد لبيع لاعبه تريزيجيه، بعد تألقه مع الفريق، لكن مسؤولي النادي رفضوا التفاوض بشأنها.

وتابع المصدر "النادي التركي تعاملوا بشكل غير احترافي مع هذه العروض، دون عرضها اللاعب، ما تسبب في استياءه".

قاسم باشا ضم تريزيجيه الصيف قبل الماضي من أندرلخت على سبيل الإعارة لمدة موسم، بنية الشراء في نهاية الإعارة، قبل أن يفعل بند الشراء، بحسب تقارير صحفية بلجيكية وتركية.

تريزيجيه "24 عاما" تألق برفقة فريقه التركي في الموسم الحالي، حيث سجل 5 أهداف وصنع 5 آخرين، خلال 14 مباراة خاضها مع الفريق.

وكان نورسال بيلجين المدير الرياضي للنادي قال في تصريحات للصحافة التركية إن تريزيجيه يقدم مستويات رائعة في الموسم الحالي، مضيفا "لكن قرار رحيله عن صفوف الفريق من عدمه يعود لرئيس النادي