محمد يوسف: حظوظ الأهلي في التتويج بالدوري هي الأقرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

قال محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي إن حظوظ فريقه في التتويج بلقب الدوري، تظل الأقرب، وسط أي منافس.

وتابع يوسف في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لناديه "بطولة الدوري ستنتهي في أغسطس المقبل وما يزال هناك مشوارا طويلا، وأي تعثّر حالٍ أو تميز لا يعني حسم البطولة أو ضياعها".

وواصل "هذا ما يميز شخصية النادي الأهلي".

وأضاف "أتمنّى أن يتمسك كل لاعب بفرصته، ويثبت أنه جدير بارتداء قميص الأهلي، والدفاع عنه"، مشيرًا إلى أن تقييم أي لاعب يمتد على مدار موسم وموسمين، وليس من مباراة أو اثنتين.

ووجّه يوسف التحية للاعبي الفريق لإصرارهم على الفوز أمام الجونة، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما الأربعاء بالدوري.

ورفع الفوز رصيد الأهلي إلى 17 نقطة من 9 مباريات ليرتقي للمركز العاشر، بفارق 15 نقطة عن الزمالك المتصدر، والذي خاض 13 مباراة.