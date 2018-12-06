تقرير.. من سيرحل؟ أجانب بيراميدز في مرمى "تراوري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي بيراميدز مساء أمس الأربعاء عن التعاقد مع البوركيني إيريك ترواري جناح فريق مصر المقاصة، ليكون ثاني صفقات بيراميدز قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية بعد التعاقد مع عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي التونسي.

تعاقد بيراميدز مع صاحب الـ22 عامًا سيجعل على المدرب حسام حسن يستغنى عن لاعب أجنبي من قائمته في ظل تواجد خمسة لاعبين أجانب في الفريق حيث يسمح الاتحاد المصري لكرة القدم بأحقية كل فريق عن قيد أربعة لاعبين أجانب.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، فرص الرباعي الأجنبي في صفوف بيراميدز من البقاء في صفوف الفريق بعد التعاقد مع تراوري:

- كينو

يعتبر البرازيلي الوافد من صفوف بالميراس البرازيلي كينو أحد أبرز الأجانب في الدوري المصري نظرًا لما قدمه اللاعب منذ انتدابه في الصيف الماضي.

صاحب الـ28 عامًا خاض 14 مباراة مع بيراميدز خلال الموسم الحالي استطاع خلالها أن يسجل 8 أهداف بواقع 6 أهداف في الدوري وهدفين في كأس مصر كما قدم خمس تمريرات حاسمة.

ومنذ تولي حسام حسن القيادة الفنية لبيراميدز، شارك كينو في أربع مباريات أحرز خلالها هدفًا وصنع ثلاثة.

نجم بيراميدز ارتبط اسمه بالرحيل عن صفوف الفريق حيث تلقى عرضًا من الدوري الصيني يقدر بـ16 مليون دولار بجانب إلا أن الجهاز الفني لبيراميدز تمسك ببقاء اللاعب نظرًا لما يقدمه من مستوى حتى الآن.

- كارلوس إدورادو

قد يكون البرازيلي الآخر في صفوف بيراميدز كارلوس إدواردو بعيدًا عن حسابات حسام حسن نظرًا للأرقام الذي يقدمها لاعب جوياس البرازيلي السابق.

صاحب الـ22 عامًا شارك في 10 مباريات مع بيراميدز حتى الآن سجل وصنع هدفًا واحدًا فقط، وتحديدًا مع حساك حسن شارك في ثلاث مباريات من أصل أربعة استطاع خلالها أن يسجل هدفًا في شباك النجوم.

- رودريجينيو

البرازيلي الثالث في قائمة بيراميدز قد يكون بعيدًا عن حسابات حسام حسن حيث لم يشارك سوى 63 دقيقة فقط منذ تولي "العميد" القيادة الفنية لبيراميدز.

رودريجينيو البالغ من العمر 30 عامًا خاض 10 مباريات مع بيراميدز في مسابقة الدوري لم يسجل أي هدف إلا أنه صنع هدفًا واحدًا كان في مباراة طنطا بدور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

- أزوبيكي أوكيتشوكو

مع أول مباراة لحسام حسن مع بيراميدز دخل النيجيري الشاب أزوبيكي أوكيتشوكو ضمن التشكيل الأساسي أمام الاتحاد السكندري في المباراة التي جاءت ضمن حسابات الأسبوع الـ12.

لاعب الوسط المدافع شارك منذ انتقاله من فريق مالطة سبور التركي في مباريات الاتحاد ومصر المقاصة ووادي دجلة إلا أنه استبعد من مباراة النجوم الأخيرة والتي انتهت لصالح بيراميدز بنتيجة (2-0).