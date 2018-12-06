رياضة | محمد يوسف لـ"الخليج 365 الرياضي": لن نتنازل عن لقب الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد يوسف لـ"الخليج 365 الرياضي": لن نتنازل عن لقب الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأهمية المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش والمؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وقال يوسف في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365 الرياضي": "مباراة طلائع الجيش مهمة للغاية لأن الفريق هدفه في جميع المباريات المؤجلة حصد النقاط الكاملة للمنافسة على لقب الدوري".

وأضاف يوسف: "أغلقنا صفحة مباراة الجونة، وسنبدأ من الغد الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش، وسنناقش مع الجهاز الطبي موقف المصابين وحالتهم".

وواصل يوسف "جميع المباريات المقبلة في غاية الأهمية، ونسعى فيها للفوز، واللاعبون يقدرون حجم المسئولية الملقاة عليهم في الفترة المقبلة".