رياضة | المصري البورسعيدي يرد قيمة تذاكر مباراة جزيرة مطروح لجماهيره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري البورسعيدي يرد قيمة تذاكر مباراة جزيرة مطروح لجماهيره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت إدارة النادي المصري بدء رد قيمة تذاكر مباراة الجزيرة مطروح لحاجزيها اعتباراً من يوم الأحد المقبل وحتى يوم الخميس.

ومن المقرر أن يتم رد قيمة التذاكر لجماهير المصري عبر منفذ 8 خلف المدرج البحري من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً وذلك بموجب بطاقة الرقم القومي وايصال السداد.